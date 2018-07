Documentário sobre idosas estilosas faz sucesso online

Documentário dirigido por Ari Seth Cohen conta a história da relação entre idosas Nova Iorquinas e a moda Foto: Divulgação

"Quando tive que começar a usar óculos, fui até uma loja e o vendedor me perguntou qual tamanho de armação eu gostaria. Respondi: 'grande o bastante para te ver'". A frase é de Iris Apfel, ícone fashion de 93 anos, uma das estrelas do documentário "Advanced Style", que acaba de ser liberado no Netflix. Dirigido por Ari Seth Cohen e lançado em 2014, o documentário fala sobre envelhecimento a partir do ponto de vista de sete senhoras estilosas moradoras de Nova York.

Iris Apfel, 93 anos Foto: Divulgação

O projeto começou quando Cohen, muito próximo de sua avó, criou um blog e começou a fotografar idosas estilosas nas ruas da cidade. Após o sucesso da iniciativa, vieram também um livro de fotografias de mulheres inspiradoras e, em seguida, o documentário. As personagens do filme esbanjam estilo e vitalidade. Cada uma delas conta sua própria história e fala sobre a relação com a moda. "Eu me considero uma artista e dou aulas de pintura e desenho. Não costumo responder aos meus alunos quando eles perguntam minha idade. Apenas digo que estou entre 50 e a morte", diz Ilona Royce Smithkin, de 91 anos, uma das retratadas no documentário.

Ilona Royce Smithkin, 91 anos Foto: Divulgação

Aos 62 anos, Tziporah Salamon é a mais nova do grupo. Ela conta que nasceu e cresceu em uma família de costureiras e alfaiates e que seu destino não poderia ser outro, a não ser a moda. "Você tem que se vestir todo dia, então por que não fazer isso bem? É como comer. Vestir-se é como criar uma pintura. Então tudo tem que estar completo, tenho que prestar atenção a cada detalhe."