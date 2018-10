DJs Johnny Luxo e Zé Pedro celebram moda e 'montação' em fotos

Johnny Luxo e Zé Pedro em versões 'Qui Êtes-Vous, Polly Maggoo?', inspirado no filme sátira fashion de William Klein Foto: Adriano Damas/Divulgação

Um é José, o outro é João. Conhecidos pelos seus nomes artísticos de DJs, respectivamente Zé Pedro e Johnny Luxo, ambos são protagonistas de uma série de fotos batizada José e João, em que celebram a moda, a "montação" e encarnam ícones pop, das artes e da música do Brasil e do mundo.

Zé Pedro surge como o performer Leigh Bowery e o cantor Robert Smith, do The Cure. Johnny vira o contratenor alemão Klaus Nomi, o músico Boy George e a cantora Perlla. Betty Lago, Carmen Mayrink Veiga e a editora de moda Anna Piagi, célebre por seus looks surreais, também estão presentes na série que será publicada em livro e exibida numa exposição nesta 46ª São Paulo Fashion Week (SPFW N46).

O DJ Zé Pedro em 'Brand Adhesive Bandages', uma das imagens da série 'José e João' Foto: Henrique Gendre/Divulgação

A publicação impressa (ed. Luste, 116 págs, R$ 68) ganha coquetel de lançamento nesta quarta, 17, a partir das 18h, na loja da Ellus, na rua Oscar Freire. A exposição estará em cartaz no espaço Arca, na Vila Leopoldina, onde a partir da segunda, 22, acontece a semana de moda paulistana.

São mais de 50 os profissionais envolvidos no projeto, capitaneado pelo RP e diretor criativo Eduardo Dugois, amigo de Zé e Johnny. Entre eles estão os fotógrafos Bob Wolfenson, Henrique Gendre, Hick Duarte e Miro, os stylists Dudu Bertholini, Flavia Pommianosky & Davi Ramos e Renata Correa, além dos maquiadores Cris Biato, Max Weber e Robert Estevão.

A dupla de DJs em foto de Miro, com styling de Dudu Bertholini Foto: Miro/Divulgação

Dois apaixonados por moda e ícones da montação noturna paulistana, Johnny Luxo e Zé Pedro promovem uma animada festa nas noites de sexta no clube Jerome, em SP, a Avec Elegance. A série de fotos, que fez sucesso nas redes e agora é eternizada em livro e exposição, surgiu despretensiosamente, da vontade dos três (Edu, Johnny e Zé) de ter imagens para o convite a noite.

Outra foto da série que sai em livro pela editora Luste e que estará na mostra em cartaz durante o SPFW Foto: Gui Paganini/Divulgação