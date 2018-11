DJ e estilista Virgil Abloh ganha retrospectiva em museu de Chicago

O estilista norte-americano Virgil Abloh na passarela do mais recente desfile masculino de sua Off-White, em Paris Foto: Charles Platiau/File Photo/Reuters

Um fenômeno das redes sociais, o DJ, designer, estilista e arquiteto norte-americano e Virgil Abloh vai ganhar uma mostra retrospectiva para chamar de sua. Batizada Figures of Speech (Figuras de Linguagem, em tradução livre) ela fica em cartaz no museu de arte contemporânea MCA Chicago, de 10 de junho a 22 de setembro do ano que vem.

A exposição deve fazer um apanhado das várias áreas de interesse e produção do artista, apresentando as roupas da sua marca Off-White, assim como vídeos de seus desfiles mais emblemáticos, além de mobiliário, intervenções artísticas e projetos realizados em parceria com gente, como o designer britânico Peter Saville e o artista americano Tom Sachs.

Roupas das coleções pre-fall 2016 e resort 2017 da Off-White Foto: Fabien Montique/Divulgação Off-White

Aos 38 anos, Virgil que nasceu em Rockford, no estado do Illinois, é o atual diretor artístico das coleções masculinas da Louis Vuitton, o que foi recebido no mercado de moda como um marco. Norte-americano, negro, ele não tem formação em moda - estudou engenharia civil e arquitetura - e tem 3,2 milhões de seguidores no Instagram.

É amigo de Kanye West, com quem colaborou em diversos projetos, e do clã Kardashian. Além da Vuitton e da marca própria, ele desenha tênis em parceria com Nike e Converse, criou uma linha de malas Rimowa, faz exposições de arte com Takashi Murakami e deve lançar, também no ano que vem, uma coleção de móveis e objetos com a Ikea.

Uma das criações de Virgil para a Nike, o Nike Off-White Air Jordan 1, com preço de revenda de 1.800 euros no mercado Kickit, em Roma. Lançados com distribuição e tiragem limitadas, muotos dos moidelos assinados por ele são considerados espécie de obras primas entre colecionadores Foto: Alessandro Bianchi/Reuters

Look de uma coleção da Off-White, de 2014 Foto: Enrico Ranzato/Cortesia Off-White