Dior lança ‘J’adore in Joy’, nova versão do perfume icônico

'J'adore in Joy' agrega flor de sal e ylan-ylang. Foto: Dior

O clássico perfume ‘J’adore’, da Dior, acaba de ganhar uma nova versão. ‘J’adore in Joy’ celebra a alegria e o amor à vida, e tem o floral característico do aroma redesenhado por notas de flor de sal e ylang-ylang, com assinatura de François Demachy, perfumista-criador da maison.

“Com ‘J’adore in Joy’ criei um acorde frutado-salgado que faz as flores brancas brilharem. A flor de sal é moderna em estilo e exprime alegria”, explica François sobre a novidade, que fica ao lado de jasmim, sambac, neroli e tuberosa - flores tradicionais da fragrância.

Outro elemento é o ylang-ylang, famoso por suas notas exóticas e apelo sensual.

François Demachy, perfumista-criador da Dior. Foto: Dior

Para a nova edição, o ylang escolhido vem da ilha Nosy Be, em Madagascar, graças ao toque salgado. A flor também passou por uma transformação em um processo de fracionamento com várias etapas de destilação.

‘J’adore in Joy’ chega às lojas em maio, e custa R$ 399 (50 ml) e R$ 499 (100 ml).