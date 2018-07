Dior é a marca de moda com maior engajamento no Instagram Stories

Modelos no desfile da coleção de alta-costura de inverno 2018 da Dior Foto: REUTERS/Gonzalo Fuentes

Para celebrar o aniversário de um ano da função Stories do Instagram, o Facebook fez um estudo para saber quais são os perfis com melhor engajamento e os que mais produzem conteúdo na ferramenta, analisando contas verificadas de diversas categorias com mais de 10 milhões de seguidores.

Entre as contas dedicadas ao universo da moda, a empresa constatou que a modelo norte-americana Emily Ratajkowski, que possui 14,3 milhões de seguidores, é a pessoa com maior engajamento. No top 15 ainda aparecem as marcas Dior (em 10º lugar), Dolce & Gabanna (11º), Louis Vuitton (14º) e Christian Louboutin (15º). As brasileiras Adriama Lima e Gisele Bündchen estão em 6º e 13º lugar, respectivamente.

O Facebook também analisou quais são os maiores produtores de conteúdo da indústria fashion. Quem encabeça a lista é a blogueira italiana Chiara Ferragni, seguida pela Dolce & Gabbana e pela modelo Hailey Baldwin.

Confira as listas completas abaixo.

@ysaperez Uma publicação compartilhada por Emily Ratajkowski (@emrata) em Jul 24, 2017 às 8:06 PDT

Contas de moda do Instagram com maior engajamento no Stories

1. Emily Ratajkowski

2. Chiara Ferragni

3. Candice Swanepoel

4. Hailey Baldwin

5. Cara Delevingne

6. Adriana Lima

7. Victoria Beckham

8. Miranda Kerr

9. Gigi Hadid

10. Dior

11. Dolce & Gabbana

12. Kendall Jenner

13. Gisele Bundchen

14. Louis Vuitton

15. Christian Louboutin

#TheBlondeSaladGoesToTaormina Uma publicação compartilhada por Chiara Ferragni (@chiaraferragni) em Ago 2, 2017 às 5:54 PDT

Contas de moda do Instagram que mais produzem conteúdo no Stories

1. Chiara Ferragni

2. Dolce & Gabbana

3. Hailey Baldwin

4. Dior

5. Emily Ratajkowski

6. Christian Louboutin

7. Louis Vuitton

8. Victoria Beckham

9. Michael Kors

10. Candice Swanepoel

11. Adriana Lima

12. Gigi Hadid

13. Cara Delevingne

14. Gisele Bundchen

15. Prada