Dior causa revolta com novo anúncio de seu perfume Sauvage

Johnny Depp em estreia de filme em Tokio, em junho de 2017 Foto: Shizuo Kambayashi/ AP

A Dior produz um perfume chamado Sauvage desde meados da década de 1960 e usou Johnny Depp nos últimos anos para promovê-la. Mas uma nova campanha publicitária com imagens dele e nativos americanos aprofundou as feridas entre uma população cujos ancestrais eram chamados de selvagens e eram sistematicamente mortos.

A empresa francesa de artigos de luxo postou nesta sexta-feira, 30, um trailer com uma dançarina de Lakota em roupas coloridas que, segundo ela, incorporava a moderna cultura nativa americana e prometeu mais detalhes sobre a fragrância na segunda-feira, 2. Os vídeos foram removidos das contas do Instagram e Twitter da Dior horas depois, embora ainda aparecessem em algumas contas não oficiais dedicadas a Depp.

O trailer e os vídeos continuaram gerando fortes críticas. Sauvage em francês tem uma variedade de significados, incluindo selvagem, intocada e selvagem.

"Isso leva a um nível totalmente diferente de ignorância e racismo", disse Dallas Goldtooth, da Comunidade Indiana de Lower Sioux, em Minnesota. "Você deve estar bem ciente das implicações dessa palavra."

A Dior trabalhou com os americanos pela Indian Opportunity, uma empresa de consultoria respeitada, mas às vezes controversa, com sede em Albuquerque, Novo México, na campanha. É o mesmo grupo que cerimoniosamente adotou Depp como membro honorário da nação Comanche enquanto filmava a adaptação de 2013 de The Lone Ranger.

A diretora executiva Laura Harris disse que esperava a reação, mas queria garantir que os nativos americanos fizessem parte da produção, que educasse as pessoas sobre valores e filosofia indígenas e que os componentes nativos das filmagens fossem feitos com bom gosto e respeito.

"Nosso objetivo era que a controvérsia fizesse exatamente o que é feito nas mídias sociais e aumentasse a conscientização das pessoas", disse ela à Associated Press.

Harris disse que a Dior não mudará o nome da fragrância nem cancelará uma foto comercial no sul de Utah chamada We Are the Land, estrelada por Depp. Os materiais de marketing a descrevem como uma "homenagem à Mãe Terra" e dizem que a inclusão da dançarina deve ser um "tributo poderoso a essa cultura, retratada com imenso respeito".

Nem a Dior, nem representante de Depp nem da dançarina - Canku OneStar, membro da Tribo Rosebud Sioux em Dakota do Sul - responderam a mensagens em busca de comentários.

A Dior postou trailers e outras imagens de sua nova campanha Sauvage no início da semana, mas eles não geraram reações semelhantes.

Crystal Echohawk, diretora executiva da IllumiNative, disse que a Dior fez a coisa certa ao trabalhar com um grupo de consultoria dos nativos americanos, mas ignorava amarrar a fragrância às imagens nativas.

"Isso mostra que uma colaboração bem-intencionada pode ser inadvertidamente exploradora e racista, e acho que foi o que aconteceu aqui", disse Echohawk, que é Pawnee. "Eu acho que é uma lição importante aprendida. Eles precisam puxar toda a campanha nacional. ”

Robert Passikoff, presidente da empresa de pesquisa de clientes Brand Keys Inc., com sede em Nova York, disse que contratar uma empresa minoritária não é suficiente, e não há desculpa para as empresas se apropriarem de aspectos culturais e as alavancarem para obter lucro.

"Nos dias de hoje, é preciso ter muito, muito cuidado com o que é politicamente correto, culturalmente correto ... e pelo menos racialmente equilibrado", disse ele.