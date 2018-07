Dieta de homem: 10 passos para comer melhor

QUEBRE O RITUAL DO ALMOÇO. É normal criarmos uma boa expectativa em relação ao almoço porque associamos o horário à ideia de “folga no trabalho”. A sensação de bem estar e alívio acaba relacionada diretamente ao ato de comer porque ambos ocupam o mesmo espaço de tempo. O que acontece, claro, é que você transfere essa alegria da folga para o prato e, consequentemente, manda ver. Para evitar isso, mate um pouco da fome com pequenos lanches ao longo da manhã e acrescente outras distrações ao horário do almoço, como assistir a vídeos, ler um livro ou jornal, conferir atualizações em sites de viagens etc.

Foto: Lou Levit/Stocksnapio