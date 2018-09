Diesel ‘falsifica’ os seus próprios produtos em nova coleção

Diesel cria camiseta com o seu próprio logo, mas com a marca soletrada errada Foto: Divulgação/ Diesel

Durante a Semana de Moda de Nova York, a Diesel criou uma ação inusitada com as suas peças. Entrando na onda da logomania, tendência em alta na nesta temporada, eles recriaram a camiseta com o logo da marca. Porém, brincando com a quantidade de falsificações que acontecem deste peça, ao invés de escrever “Diesel”, a nova linha aparece com os dizeres “Deisel”.

As peças estarão à venda em uma loja temporária, criada em Nova York entre o cruzamento da rua Canal com a Broadway, região famosa por venda de roupas falsificadas. A loja durará 3 dias e os produtos serão vendidos com preços bem baratos. A segunda etapa do projeto começa no dia 13 de fevereiro, no online. O que restar da coleção da loja será comercializada no e-commerce da Diesel US, apenas.