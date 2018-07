Dicas de expert para ter uma pele de passarela

A maquiadora Juliana Rakoza, que atende do Studio W, em São Paulo Foto: Divulgação

Hidratação é o primeiro passo para o make durar mais tempo e para a pele ficar mais natural. O ideal é um bom hidratante que seja livre de óleo mineral na composição.

Primer, produto que prepara a superfície que receberá a maquiagem, de acordo com seu tipo de pele. Para poros dilatados, uma opção mais siliconada, para peles maduras, com luminosidade e para quem tem manchas, um produto laranja, para camuflar as imperfeições.

Pincel de base, para deixar o acabamento mais natural. Se for de duo fibra, melhor.

Iluminador, para a maquiagem ganhar um ar de celebridade. Pode ser o cremoso ou em pó.

Blush cremoso, que não cria textura. Se sua pele for oleosa, invista em uma opção em mousse.