Diário de uma ‘new face’ durante a SPFW

A modelo, que tem 16 anos, em desfiles em Paris e Milão Foto: Divulgação

Estar presente em muitas seleções para os desfiles é fundamental para marcar presença na passarela e também é a parte mais cansativa para Thairine, mas ela se esforça para participar de todos. “Já cheguei a fazer 22 castings no mesmo dia em Londres.”

Mesmo já tendo experiência fora do Brasil, a SPFW tem peso e importância na carreira da modelo. “É um momento em que todos os clientes me veem, todo mundo está de olho em mim, os canais de TV, a imprensa toda... enfim, é a hora de mostrar meu trabalho.”

E muito trabalho. Thairine conta que atua em todos os dias da SPFW. O dia da modelo começa bem cedo na academia e quatro horas antes do primeiro desfile ela já está no Parque Candido Portinari, onde ocorre o evento, para ter o cabelo arrumado, ser maquiada, provar roupas, ensaiar e, finalmente, entrar na passarela. E para a apresentação de cada marca essa preparação se repete. Cabelo, maquiagem, provas de roupas, ensaio e desfile. Ufa! “No fim do dia, só penso em jantar e deitar o mais cedo possível”, diz Thairine.

Durante a SPFW, a modelo não descuida da alimentação e “evita mais ainda comer besteirinhas”. E o descanso entre os desfiles? “Quase nenhum! Se sobram alguns minutos entre um compromisso e outro, até durmo no carro.

Após ouvir como é o dia de uma modelo na SPFW, o desfile parece ser a etapa que menos toma tempo, mas, por outro lado, é a preferida de Thairine. “A hora em que subo na passarela é o melhor momento”, decreta a ruiva.

