Diane von Furstenberg estreia reality show no canal E!

Criadora do wrap dress, uma das peças mais icônicas da moda, Dian von Furstenberg mostra que nem tudo são flores no universo fashion. No reality show 'House of DVF', que começa a ser exibido pelo canal pago E! neste domingo, 15, oito jovens que tem entre 19 e 25 anos trabalham duro para conquistar a vaga de embaixadora da marca. "Estou disposta a abrir as portas da minha empresa e mostrar as infinitas possibilidades que as garotas podem encontrar na moda”, diz Diane.

Do planejamento de um almoço para a imprensa ao lançamento da coleção de primavera 2015 durante a semana de moda, as candidatas serão colocadas à prova sob os olhares sempre atentos de Jessica Joffe, editora de estilo da DVF, e de Stefani Greenfield, diretora criativa da marca. Além, é claro, da própria Diane, que observa, avalia e dá conselhos para que as meninas se expressem da melhor forma. A estilista também não mede palavras quando sente que a candidata não possui a postura ideal de uma integrante da equipe DVF. Episódios inéditos serão exibidos todo domingo, às 21h. Programão para os fãs de moda.