Dez perfis de beleza que você precisa seguir no Instagram

O Instagram deixou de ser uma rede para acompanhar apenas as fotos de conhecidos e amigos. Agora, tornou-se também um espaço de troca de informações e referências, como uma espécie de revista em tempo real. informar. Quando se trata de beleza, há centenas (talvez milhares) de perfis especializados, repletos de imagens de inspiracão, resenhas de produtos e dicas úteis de maquiagem, cabelo e cuidados com a pele e as unhas. Selecionamos dez deles que valem o seu tempo - e a sua curtida.

1 - Into the Gloss (@intothegloss)

Famoso na internet, o site de beleza é conhecido por fazer tutoriais acessíveis e publicar resenhas de lançamentos de produtos. A página do Instagram mantém a mesma essência e conta com 244 mil seguidores.

@sarasampaio on the floor pre-24th birthday celebration last week ?? The pizza party came after ?? Uma foto publicada por Into The Gloss (@intothegloss) em Jul 30, 2015 às 6:04 PDT

2 - Elaine Welterot (@elainewelteroh)

A editora de beleza da revista norte-americana Teen Vogue posta fotos pessoais de seus makes - que já são bastante inspiradores -, e sempre tem um produtinho novo e um achado de beleza para apresentar.

?????? Bora Bora throwback. Catch the travel diary in @teenvogue's summer issue June/July Uma foto publicada por Elaine Welteroth (@elainewelteroth) em Jul 12, 2015 às 6:56 PDT

3 - TheBeauty Department (@thebeautydept)

Supervariado, o perfil não aborda só o universo da maquiagem, mas também trata de cuidados com a pele e com o corpo em geral. O mais legal é que há muitas receitas caseiras de cosméticos no estilo “faça você mesmo".

Never thought we'd actually say "hairspray" & "repair" in the same sentence but we just did. Find out the details on our new favorite gold can of hairspray from the one and only @carolsdaughter! ?? tutorial is up on thebeautydepartment.com! Uma foto publicada por The Beauty Department (@thebeautydept) em Jun 12, 2015 às 3:31 PDT

4 - Allure Magazine (@allure)

A página da mais famosa revista de beleza do mundo é ótima para quem gosta de indicações de produtos. Além disso, a equipe da publicação cobre os principais eventos do setor, antecipa lançamentos e posta fotos de celebridades.

#nationallipstickday ?? Uma foto publicada por @allure em Jul 29, 2015 às 5:24 PDT

5 - Eva Chen (@evachen212)

Editora-chefe da revista Lucky, Eva Chen é expert em beleza e faz de seu dia a dia um acontecimento, que vale o clique.

6 - Beleza de Farmácia (@belezadefarmácia)

Sabe aquele creminho baratinho capaz de fazer milagres pela sua pele? Ele está lá! O insta @belezadefarmacia ainda é recente, mas já promete fazer sucesso graças à seleção de produtos acessíveis.

Só deu ele em Cannes! Vem descobrir as opções inspiradas e bem mais acessíveis lá no blog ???? #Dior #Esmaltes #NailPolish #Cannes #Beauty #Beleza #BeautyTips Uma foto publicada por Beleza de Farmácia (@belezadefarmacia) em Mai 22, 2015 às 12:44 PDT

7 - Liceu de Maquiagem (@liceudemaquiagem)

A página oficial da escola da maquiadora Vanessa Rozan mostra o dia-a-dia do do local, que também funciona como salão de beleza. Por ser a embaixadora de maquiagem da Maybelline no Brasil, Vanessa posta bastante dicas de como usar diversos tipos de tendências e produtos.

8 - Byrdie Beauty (@byrdiebeauty)

O perfil tem de tudo: dicas, produtos, fotos que inspiram, penteados... É ótimo para passar horas percorrendo o feed sem ficar entediada e ainda aprender muitas técnicas de beauté.

Beauty checklist: 10 makeup skills we think every woman should master before she hits the big 3-0. See them all on Byrdie.com--link in bio.?? Uma foto publicada por Byrdie (@byrdiebeauty) em Jul 23, 2015 às 11:50 PDT

9 - The Cut (@thecut)

Para quem não gosta de beleza convencional. O perfil da revista nova-iorquina traz imagens modernas e interessante de beleza e de moda

10 - Jenn Im (@imjennim)

Coolhunter e modelo, Jenn Imm posta imagens que compreendem tanto o mundo da moda, quanto o da beleza. Seu estilo bastante descolado atrai 956 mil seguidores do mundo todo.