Dez lançamentos de relógios de luxo da feira Baselworld

Antes feito apenas em metais preciosos (ouro rosa, por US$ 36.100 e branco, por US$ 37.600), o novo modelo da linha Atum Pure será feito de aço - e custará um terço do preço. Com acabamento mais simples, embora ainda tenha todas as outras funcionalidades da família, a caixa do relógio mede 41 mm. Há três opções de cores para os ponteiros: branco, cinza e azul. A edição é limitada a 150 peças.

Foto: Divulgação