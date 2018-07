Carnaval: 10 ideias de fantasias para fazer em casa

Ideias para fazer em casa sua fantasia de carnaval Foto: TIAGO QUEIROZ/ESTADÃO

O carnaval oficial só acontece na terça-feira, que esse ano cai no dia 28 de fevereiro, mas o País já está em clima de folia, com blocos de rua espalhados pelas cidades durante os finais de semana. O legal da festa é usar e abusar da criatividade para criar looks originais em casa (sem gastar muito dinheiro).

O Pinterest, rede social de fotos, é ótimo para buscar inspirações de moda, decoração, receitas e, claro, fantasias! Confira as dez fotos mais 'pinadas' e crie a sua própria roupa para o carnaval.

1. Boneca

Use saia de tule, cropped colorido e tênis ou sapatilha. Para finalizar, uma make bem colorida e o acessório de dar corda, que é facil de fazer em casa com papelão e papel celofane.

Que delícia! Para esse visual, basta amassar bolas de papel branco e manchá-las de amarelo. Se não tiver a saia listrada, cole listras vermelhas de tecido ou cartolina em uma branca.

3. Cleopátra

Na foto, a coroa está bem trabalhada, mas dá para criar versões mais simples em casa. Para ficar com o visual mais parecido com a da Rainha do Egito, capriche no delineador.

4. Carmen Miranda

Essa é fácil! Basta combinar as roupas mais cloridas e floridas do armário e fazer um arranjo de flores e frutas falsas na cabeça.

5. Rei da pimenta

Pimentas de plástico são encontradas facilmente em grandes centros de varejo. Vale usar muitas delas com uma roupa vermelha e completar o visual com bastante glitter.

6. Plumas na cabeça

Para quem não curte se fantasiar, um acessório de cabeça é o ideal, e dá para montar com o que você já tiver em casa.

7. Pool party

Aproveite o calor do carnaval para ir de roupa de banho! Para complementar o visual, vale esbanjar nos acessórios como boias, óculos de natação e touca.

8. Unicórnio

Essa dá para fazer em casa ou comprar os acessórios já prontos. Abuse do glitter para complementar o visual místico da fantasia.

9. Morango

É só colar gotinhas brancas em uma camiseta vermelha e fazer o acessório de cabeça com cartolina. Que tal chamar toda a galera para uma fantasia de grupo de salada de frutas?

10. Tal pai, tal filho

Na foto, a brincadeira é com os comandos de copiar e colar do computador, mas dá para ir combinando com os filhos em qualquer fantasia.