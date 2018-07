Detox para os cabelos: veja os tratamentos que eliminam a oleosidade

Limpeza do couro cabeludo cabeludo, no Spa Dios - Pode ser realizada semanalmente ou de 15 em 15 dias. A partir de R$ 280 Foto:

Quem tem os cabelos oleosos sabe que a questão vai muito além da estética. A característica incomoda e obriga a pessoa a mudar a rotina de acordo com quantas vezes é necessário lavar o cabelo. Fora isso, esfregar os fios diariamente com xampu pode estragá-los e gastar água demais está fora de cogitação em tempos de racionamento e crise hídrica. Para ajudar na missão de resolver o problema de forma definitiva, consultamos especialistas e listamos produtos e tratamentos eficazes.

O calor aparece como principal vilão entre as causas da oleosidade - e isso vale para água quente, secador, chapinha e acessórios que não deixam o couro cabeludo respirar, a exemplo de bonés e faixas. Renata Souza, uma das donas do Spa Dios, em São Paulo, sugere o uso do secador de cabelo na intensidade média. Vale também diluir o xampu e o condicionador em um potinho de água antes de aplicar nos fios para diminuir a concentração do produto.

De acordo com Cris Dios, cosmetóloga do salão Laces and Hair, também em São Paulo, o uso contínuo de produtos finalizadores, como gel, cera, creme para pentear e mousse, é outro fator determinante para a oleosidade. Ju Diniz, dona do salão paulistano Bistrô Detrich, aponta ainda que passar muito as mãos no cabelo ou penteá-lo demais piora o problema. “Cada vez que arrumamos nossa franja, estimulamos as glândulas sebáceas. Por isso, em casos mais extremos, pode ser uma boa evitar cortes assim”, diz ela.