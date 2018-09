Destaque da nova geração da moda, Piet inaugura loja pop-up em SP

Looks da marca Piet, que mixa streewear esportivo com roupas utilitárias inspiradas em workwear na coleção batizada Atmosphere Foto: Alex Batista/Divulgação Piet

Um dos hot-tickets de uma nova geração da moda nacional, o designer Pedro Andrade inaugura uma loja pop-up da sua marca, a Piet, neste sábado, 22, na rua Três Rios, no Bom Retiro. É o início de sua nova fase da grife depois de um período de quase um ano de reorganização interna. “Estava crescendo, crescendo, crescendo, e achei que ia perder a mão, tive que dar um breque. Havia muitas coisas para alinhar de produto, de logística, de administração... A loja é o primeiro resultado dessa parada”, conta Pedro.

Nas araras do espaço, que deve funcionar pelos próximos seis meses, estão os primeiros lançamentos da coleção Atmosphere. Entre jeans escuros, camisetas e moletons, destaca-se uma série de peças utilitárias modulares, com coletes, jaquetas e casacos. Feitos em náilon balístico Cordura, um material resistente, impermeável e respirável, eles podem ser equipados (e decorados) com bolsos, capuzes e compartimentos em cores, formatos e tamanhos variados para abrigar celulares, notebooks e afins. Os preços variam entre R$ 50 (um chaveiro) e R$ 1.500 (uma jaqueta utilitária), com camisetas a R$ 250.

Uma segunda leva de produtos, com moletons, bonés, camisas de linho estampadas (com uma paisagem pintada pelo designer) e um modelo comemorativo do tênis Nike Air Force interpretado pela Piet, deve chegar ao espaço a partir da segunda semana de outubro. “A ideia é ter novos drops quinzenalmente. Essa primeira parte da coleção é bem masculina, com elementos de workwear, a próxima já vem mais soft [e unissex]”, explica Pedro.

Os planos futuros da grife incluem ainda uma linha de objetos de escritório (assinados pelo estúdio de criação Papelaria), pijamas, velas e móveis, como uma cadeira. “São coisas com as quais estou muito ligado”, afirma o estilista, que se formou e trabalhou como ilustrador e designer industrial antes de inaugurar a Piet, em 2012. “Minha ideia é deixar o cliente cada vez mais próximo da gente”, finaliza. Com uma loja própria abrindo as portas, eles certamente estarão.

Piet - rua Três Rios, 144, Bom Retiro, tel.: 11-3326-0351, pietcollection.org