'Desfiles da Victoria's Secret precisam de modelos plus size', diz Ashley Graham

A modelo Ashley Graham. Foto: REUTERS/Joshua Roberts

A modelo plus size Ashley Graham, de 28 anos, acredita que é apenas uma questão de tempo para que meninas com medidas maiores estejam na passarela do desfile anual da Victoria's Secret. Ela também disse que espera pelo dia em que eles ligarão para convidá-la.

Ashley já estrelou cinco capas de revistas em um ano e confessou estar focada em ter uma carreira bem longa na indústria da moda. "Por dez anos me disseram que eu apenas seria uma menina de catálogo, nunca uma capa de revista. Bom, se você tem um rosto bonito, as portas se abrirão, mas o seu trabalho não é apenas passar por elas e sim ser convidada para voltar".

A top também disse que odeia ser rotulada como 'plus size', pois ela acha que o termo mostra diferença. "Quando falamos sobre a diversidade entre as mulheres, as modelos da categoria são rotuladas. Elas se sentem mal".

"Se às vezes eu desejo ser mais magra? ​​Nos velhos tempos, desejei muito, mas agora eu sinto que perder peso seria desleal comigo. Muito do que eu sou está ligado ao meu tamanho, e eu sou assim. Feliz com quem eu sou", diz.