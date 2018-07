Desfile em Paris mostra jeito moderno de usar flores nos cabelos

Modelos do desfile da grife Rodarte na semana de moda de Paris Foto: Instagram/ @wedluxe

As coroas de flores ou rosas em penteados já são bastante usadas em festivais de músicas e eventos mais sofisticados. Mas a grife Rodarte mostrou no desfile de primavera-verão da semana de alta costura francesa uma maneira mais moderna de apostar em flores no cabelo. Neste domingo, 2, as modelos estavam com arranjos feitos com gipsofilas ou, como são chamadas popularmente, 'mosquitinho'.

As flores brancas e pequenas formavam coroas ou estavam espalhadas no penteado; em alguns momentos dividiam espaço com laços de fitas. Na passarela, elas apareceram em grande quantidade. Usadas de forma comedida, elas dão um ar romântico e descolado ao penteado.

♡ RODARTE ♡ #rodarte #hautecouture #pfw Uma publicação compartilhada por Estibaliz Souto (@estibalizsouto) em Jul 4, 2017 às 6:07 PDT

Uma publicação compartilhada por The Hive Management (@thehivemodels) em Jul 4, 2017 às 3:34 PDT

WDYT about flowers power? #fashion #style #trends #ss18 #womensfashion #womensclothes #rodarte Photo @voguerunway Uma publicação compartilhada por WDYTABTF (@wdytabtf) em Jul 4, 2017 às 2:49 PDT

Uma publicação compartilhada por Heidi Evora-Santiago (@heidi_idobeautiful) em Jul 4, 2017 às 8:34 PDT

Uma publicação compartilhada por Melt Heart HIKARI (@meltheart_hikari) em Jul 4, 2017 às 5:39 PDT