Desfile de quimonos com toque moderno é destaque na Semana de Moda de Tóquio

Mulheres caminham de quimono em Tóquio, Japão. Foto: REUTERS/Kim Kyung-Hoon

O rock se encontrou com quimonos quando Tóquio deu início à sua Semana de Moda com um desfile deslumbrante que colocou um toque moderno na vestimenta japonesa tradicional.

As modelos foram à passarela com trajes inspirados no quimono que variavam de minivestidos tomara-que-caia com botas compridas a quimonos inteiros com estampas de animações e tamancos ‘geta’ tradicionais enquanto o rock star e também estilista Yoshiki tocava um piano.

Yoshiki, cuja família teve uma fábrica de quimonos, lançou a marca Yoshikimono cerca de 10 anos atrás, tentando misturar tradição e inovação para aumentar o apelo da vestimenta.

“Estava me perguntando como poderia estimular a cultura do quimono, então decidi combinar o gosto rock-and-roll, ou algo punk rock, ou até animação”, disse Yoshiki após o evento de segunda-feira, 14.

“É um desafio, mas veremos. Talvez 20 ou 30 anos atrás eu estivesse tentando disseminar o rock and roll no Japão... após 30 anos o rock é parte das nossas vidas”, explicou o cofundador do grupo de rock X-Japan aos repórteres.

Yoshiki disse que ainda está aprendendo e buscando conselhos na indústria da moda. “Mas ao mesmo tempo gostaria de ser um tanto perturbador, gostaria de quebrar algo. A arte tem tudo a ver com a destruição às vezes”, revela.

A modelo belga Yumi Lambert percorreu a passarela com um vestido branco curto e sem alças amarrado com uma fita de estilo obi e combinado com uma gargantilha e saltos altos pretos. “Estou muito honrada por estar vestindo um quimono que vai entrar em uma nova era, mostrando ao mundo que a tradição pode ser adaptada sem se perder. Estou muito feliz por ser parte deste show”, disse.

Do outro lado do espectro estava a vestimenta usada pela modelo chinesa Naomi, que parecia um quimono colorido padrão até uma inspeção mais atenta revelar uma padronagem de tira de mangá. “Fazendo estudos fora do Japão recentemente, tive oportunidades de vestir quimono. Mas desta vez foi diferente, com muitas coisas interessantes”, contou.

A Semana de Moda de Tóquio conta com 42 grifes e vai até domingo.