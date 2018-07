Desfile de coleções de alunos do SENAI reúne tops em São Paulo

A top Carol Trentini apresentou uma peça da coleção do estudante Michel Cardoso, inspirada na influência do barroco português na cultura brasileira Foto: Divulgação

As criações de nove estudantes do SENAI (Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial) foram apresentadas na noite de quinta, 13, em um desfile que reuniu 27 modelos, entre elas as tops Isabeli Fontana, Izabel Goulart, Ana Beatriz Barros e Carol Trentini.

A partir do tema “A influência do mundo no Brasil” cada estudante criou looks que mostravam a interação da cultura brasileira com a de outros países. Os novos estilistas tiveram como mentores três nomes de peso na moda, Alexandre Herchcovitch, Lino Villaventura e Ronaldo Fraga, que acompanharam todo o processo, desde a concepção das roupas até a definição de styling, beleza e trilha sonora do desfile.

“O principal desafio dos alunos foi aliar o processo criativo com a produção industrial", afirma Flávio Sabrá, gerente de Inovação, Estudos e Pesquisas do SENAI CETIQT e curador do projeto. "É justamente esse o grande diferencial do evento: tirar os alunos da sala de aula e dar a eles uma experiência prática, com o acompanhamento de profissionais que são referência no mercado."

O SENAI Brasil Fashion reuniu 600 convidados em um espaço de dois mil metros quadrados no bairro da Vila Leopoldina, em São Paulo, e a produção envolveu mais de 100 profissionais. Na cenografia, o destaque era uma instalação no centro da passarela que fazia referência ao fio e ao tear, ícones da indústria têxtil.