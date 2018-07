Descubra os segredos da maquiagem natural de 'Game of Thrones'

Emilia Clarke interpreta Daenerys Targaryen Foto: HBO

Apesar de usarem vestidos esvoaçantes e penteados elaborados, as personagens de 'Game of Thrones' não aparentam estar maquiadas - talvez porque estejam muito ocupadas tentando conquistar o 'Trono de Ferro'.

Em entrevista ao Yahoo, a maquiadora Jane Walker contou seus principais truques para conseguir fazer essa produção natural nas atrizes, que têm como foco uma pele perfeita. "Não use muito hidrante ou a base não irá fixar", conta. Para disfarçar as imperfeições, a maquiadora aplica uma base de acabamento leve e corretivo para esconder olheiras e manchas.

Ela abre mão do pó para o visual mais realista, e tira o brilho da zona T (testa, nariz e queixo) com lenços antioleosidade. "Não passe nas bochchas para deixá-las iluminadas. " Jane também prefere blushs cremosos.

Ao contrário do que se recomenda no dia a dia, a maquiadora explica que ela não constroi camadas com rímel, e limpa o aplicador antes de passá-lo nos cílios. Na boca, um hidratante labial sem cor.