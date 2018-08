Depois dos modelos de 'tiozão', Balenciaga aposta nos tênis de corrida

O tênis Track, mais nova aposta da Balenciaga, marca responsável pela onda dos tênis de 'tiozão' Foto: Balenciaga/Divulgação

Emplacando hits polêmicos desde que despontou com a sua Vetements e, mais tarde, em 2015, assumiu a direção criativa da Balenciaga, Demna Gvasalia é um dos principais responsáveis pela ascensão de uma moda de gosto... questionável (para muitos, mau gosto mesmo). Depois de desencadear uma onda de tênis turbinados, com solas e formas robustos, como o Triple S, e de uma ainda mais polêmica série de Crocs com plataforma, sua mais nova aposta na Balenciaga é o modelo Track.

Apresentado no desfile do outono-inverno 2018 da grife, em março, lembra um desses tênis de corrida e escalada. “É uma evolução natural do Triple S, mas agora com mais cara de tênis de performance”, afirma Ricardo Nunes, fundador do SneakerBR e expert no assunto. “Essa é a próxima grande onda. Estamos trazendo de volta os tênis do começo dos anos 2000 e todas as marcas vão fazer esses modelos runner/performance.”

A lateral do Track: modelo é robusto mas traz elementos dos tênis de corrida dos anos 2000 Foto: Balenciaga/Divulgação

Feito em náilon e mesh, uma malha entrelaçada, o Track não tem couro em sua composição. Sua sola, com uma suave protuberância (quase um saltinho), dá a impressão de que a parte de trás (maior) jamais toca o solo. Seu cabedal é envolto por uma espécie de gaiola por onde corre o cadarço.

Assim como modelos anteriores da Balenciaga, a numeração do pé está marcada do lado externo e, na falta de uma, há nada menos três indicações de que é um tênis da Balenciaga (na lingueta e na lateral, escrito por extenso, e também na biqueira, com os ‘B’s espelhados, sua logomarca). Além de diversas variações de cores, alguns modelos terão carregador USB e luz de LED na sola.

Prevendo o mesmo sucesso de suas últimas apostas, a marca lançou um site dedicado à pré-venda do Track que ocorrerá na loja de departamentos inglesa Selfridge's. Os interessados devem acessar balenciagatrack.com, marcar o modelo e numeração desejados, e agendar um horário de atendimento na boutique onde o tênis será vendido por nada menos que 550 libras (cerca de R$ 2.900).