Delineador que faz o traço por você é tendência entre as marcas de beleza

O produto da Able esgotou em poucas semanas. Foto: Reprodução/Instagram

O sofrimento na hora de passar o delineador acabou. Isso porque as marcas de beleza estão lançando produtos que facilitam bastante a maquiagem. A Able foi a primeira a colocar uma versão à venda. O item, que vem com uma 'régua' para o traço, fez tanto sucesso que esgotou em poucas semanas.

Agora, a The Vamp Stamp traz o 'Vavavoom', um pincel que tem o formato exato do delineado. Com previsão de chegada às lojas para fevereiro, o produto já está dando o que falar nas redes sociais. Confira os vídeos abaixo.

