Deborah Secco sobre novo cabelo: 'Estou me desapegando de quem eu era’

Deborah Secco desfilou para a Torinno durante a São Paulo Fashion Week Foto: Agência Fotosite/Divulgação

No sábado, 20, o Brasil acompanhou o desespero de Karola, da novela Segundo Sol, quando, em um surto, corta os próprios cabelos para matar os seus demônios. A atriz que dá vida a personagem, Deborah Secco, cortou os fios em frente a câmera e apareceu na segunda, 21, durante o desfile da Torinno na São Paulo Fashion Week com um corte estilo joãozinho, que foi o resultado dessa transformação.

Depois da apresentação, na qual Deborah participou como modelo, ela revelou nos bastidores que a ideia não era cortar tão curto, mas que durante a cena ela passou a tesoura mais próximo da raíz do que deveria. A atriz também falou sobre as dificuldades de fazer a cena, da entrega física para as personagens e revelou sua maior referência de estilo: Betty Lago. Confira:

Como foi a experiência de cortar o cabelo em cena?

Eu fiz a cena muito eufórica, estava muito feliz com essa possibilidade. A gente sempre faz transformações radicais em casa, antes ou depois do personagem, quando acaba o trabalho. Mudar na frente do público é uma oportunidade que poucos atores têm.

Poder desconstruir essa personagem tão forte, histérica e dramática, começando pelo cabelo e tornando mais humana, calma e concentrada é enriquecedor. Quando passou na TV eu só conseguia agradecer pela oportunidade artística de me transformar perante ao meu público. Tudo o que a gente faz é para divertir e esse corte movimentou o final de semana de todo mundo.

E como você está se sentindo com esse novo visual?

Já fiz tantas mudanças na minha profissional, já tive todos os tipos de cabelo, nunca fui tão apegada a essa vaidade estética. Já engordei, já emagreci, já fiz de um tudo. Você se acostuma a se ver diferente. Fiquei uns quatro dias com o corte feito por mim mesma, sem finalizar, ali eu já amei. Achei confortável. Daí quando cortei de vez, ai sim eu me encontrei.

O que mudou no seu estilo?

Eu fiz essa transformação porque a minha personagem está passando por um renascimento. Acho que a energia dela acaba passando um pouco para mim. Me sinto nesse momento renascendo. Estou com um pouco de trauma das minhas roupas antigas, quero fazer algo diferente. Estou tentando fechar esse ciclo, me desapegar do que eu era e construir uma nova forma de ser.

Quais foram suas referências para o penteado?

Tem várias, a Linda Evangelista, que sempre usou o curto lindamente e uma modelo, a Stefanie [Medeiros]. Quando soube que ia cortar, vi uma foto dela, fiquei fascinada pelo cabelo e pelos looks incríveis dela. É essa onda que eu quero passar.

E na hora de se vestir, quem é sua maior referência?

Uma das mulheres que mais me inspirou e mais me ensinou sobre moda foi a Betty Lago, eu tenho muita saudade dela. Eu era uma menina quando a conheci e ela ficava no meu pé ‘vamos emagrecer’, ‘vamos mudar’, ‘essa roupa não tá boa’. E ela me falava muito da importância da moda como apresentação, das pessoas te conhecem pela forma como você se veste. Ela foi uma das minhas melhores amigas na vida, e ainda guardo tudo o que aprendi com ela.

Como foi a experiência de desfilar para a Torinno? Ficou nervosa?

Fico muito insegura antes de gravar. Quando faço algo que é o meu sustento, me cobro muito. Mas aqui não é o meu trabalho. Eu posso dar uma titubeada, todo mundo sabe que eu não sou modelo, ninguém quer que eu seja a Gisele Bündchen. Quando não tem essa responsabilidade de ser o meu ganha pão, fico mais relaxada.