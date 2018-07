De que lado você está?

Comecei a trabalhar com moda masculina há quatro anos, depois de quase dez dedicados exclusivamente ao universo feminino. O convite surgiu por acaso na época em que eu atuava como editora da Revista Estilo e a Revista Playboy (ambas da editora Abril) precisava de um olhar cuidadoso para a editoria de estilo. Apesar da pouca experiência, topei o desafio. De cara precisei adaptar tom e abordagem: entre as mulheres, a palavra tendência provoca emoção; para os homens, arrepios. Qualquer novidade em corte, cor e padronagem gera polêmica. A maioria tem algum conhecimento sobre o que é elegante ou não, mas prefere a zona de conforto a arriscar. E comete talvez o pior dos equívocos, aquele que faz uma roupa de pedigree parecer uma versão ingrata: veste peças grandes, um ou dois números maiores do que seria o ideal. Pense em blazers com ombros pesados, mangas compridas demais, calças com sobras de tecido na barra. Despertar algum entusiasmo do leitor em relação à qualidade da roupa virou o principal argumento do meu trabalho. Peças de bom material e corte que se adapta perfeitamente ao corpo distinguem os bem vestidos dos mal vestidos. Saber escolher os itens, portanto, é necessário. A obra O Gentlemanm Livro da Moda Clássica Masculina, de 1999, foi fundamental para esse entendimento. Trata-se de um calhamaço de 357 páginas, no qual o consultor de estilo alemão Bernard Roetzel explica como os itens certos ajudam a promover a elegância. Redescobri o livro na semana passada, enquanto preparava a coluna anterior deste canal, sobre relógios. Veja as dicas de como escolher e vestir elegantemente camisas, blazers, calças e sapatos.

Camisa

Observe A ligação entre ombros e mangas devem apresentar uma junção exata das listras ou quadrados que estampam o tecido. Botões de madrepérola são mais elegantes.

Invista Na cambraia de algodão, um tecido leve que tem ótimo caimento e é perfeito para o clima tropical.

Como vestir O punho deve tapar o pulso, chegando até quase ao nó do polegar, e aparecer cerca de um dedo sob a manga do blazer. O colarinho deve ficar alguns centímetros mais folgado pois, com as lavagens, pode encolher. As pontas e a orla do colarinho devem ficar escondidas sob a gola do blazer. Já na região da nuca, deve aparecer. O colarinho cutway é o que melhor se ajusta aos mais variados cortes de blazer.

Blazer

Observe O bom blazer realça e respeita as formas do corpo: não tem ombros volumosos, a cintura fica alta e o comprimento vai até a linha dos quadris. Modelos com duas rachas atrás assentam melhor. Blazers de qualidade têm a casa do botão, o botão e o forro costurados à mão.

Invista Em um modelo bem cortado, mesmo que feito de tecido de qualidade razoável. O tecido que tem melhor caimento e não amassa é a lã. A super 100 transita em diferentes climas.

Como vestir Em pé, mantenha o botão inferior aberto. Sentado, abra todas as casas. Deixar o primeiro botão (próximo ao punho) da manga desabotoado é elegante.

Calças

Observe Como o blazer, a calça deve respeitar as proporções físicas do homem. Cós forrado, bolso costurado com pontos pequenos e bainha fortificada por um debrum são indícios de calças de qualidade.

Invista Em versões de lã super 100, que compõem looks sóbrios e casuais. A calça chino é tão básica quanto o jeans. Com corte estreito e algodão nobre, forma belos costumes.

Como vestir Calcas slimfit e que afunilam no tornozelo vestem melhor. Aposte na barra virada, que termina entre o osso do tornozelo e o início do sapato. A barra mais curta do que o tradicional, que encosta no salto do sapato, está em alta.

Sapatos

Observe Os de qualidade tem um bom cabedal e são feitos quase que totalmente à mão; são resistentes e confortáveis. A dica é investir em modelos de marcas tradicionais, caso haja dificuldade em reconhecer. Os italianos são os melhores.

Invista Se frequenta ambientes formais, tenha um bom oxford preto. Caso contrário, aposte no brogue (aquele adornado por furos) de tom castanho, que é estiloso e versátil. O loafer de corte estreito também pode ser usado com ternos.

Como vestir Combine meias de tom semelhante ao do sapato ou da calça e cuide para que tenham harmonia com a cor da roupa. Meias brancas, só se sapato e roupa forem brancos. Usar sapatos sem meias é uma opção moderna e aceitável em ambientes mais causais. Nos formais, sempre use meias.