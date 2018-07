De procurado da Interpol a modelo

O ciberativista Julian Assange desfilará na Semana de Moda de Londres Foto: Reuters

Ben Westwood é filho de Vivienne Westwood, logo, é punk por natureza e está acostumado a burlar fronteiras e transgredir regras. E, nessa toada, convidou para o seu próximo desfile na Semana de Moda de Londres ninguém menos que Julian Assange. Sim, o ciberativista, fundador do WikiLeaks vai atravessar as passarelas do estilista - quem diria, não?

Assange está na lista da Interpol e vive hoje na Embaixada do Equador em Londres, onde recebeu asilo político. O desfile acontecerá lá mesmo, para que o australiano não saia do recinto. "Julian está preso na Embaixada há dois anos e está caindo em esquecimento. O que aconteceu com ele foi totalmente injusto, quero colocar um foco nesse apuro que ele passa." disse Ben Westwood ao jornal inglês The Inpendent.

O desfile acontece em setembro e a trilha sonora vem do filme de Clint Eastwood "The good, the bad and The ugly". Apropriado, não?