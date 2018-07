De modelo a atriz: Marina Nery é a revelação da novela Velho Chico

Aos 21 anos, a modelo Marina Nery faz sua estreia na TV como a Leonor, de Velho Chico Foto: Globo/Caiuá Franco

A nova novela das nove, Velho Chico, vem agradando pelo roteiro, pelas filmagens e também pela atuação do elenco. Uma das participações que mais tem chamado a atenção é a de Marina Nery. A modelo baiana, de 21 anos, estreia como atriz na pele de Leonor, esposa de Afranio, personagem de Rodrigo Santoro na trama.

Apesar de novata na TV, Marina é velha conhecida do mundo fashion. Nas passarelas brasileiras, foi eleita a new face da temporada de inverno 2012. No circuito internacional, desfilou para as marcas Dolce & Gabbana, Calvin Klein, Prada, Dior e Fendi. Além disso, esteve em editorias nas páginas de publicações como Elle França, Elle Japão, W Magazine e Teen Vogue. Também já foi garota propaganda da rede de cosméticos Sephora. Um currículo e tanto.

"Nunca pensei em ser atriz", diz ela, em entrevista ao Estado. "Um dia o Luiz Fernando de Carvalho (diretor artístico da novela) me ligou convidando para o papel." Segundo a modelo, ele a escolheu por causa de seus "olhos de onça", que combinavam com a personagem.

Nas redes sociais, Marina vem dando o que falar: os telespectadores costumam dizer que ela é uma mistura da cantora Rihanna e da atriz Laura Neiva. Nada que deixe a novata superconfiante. "Foi um desafio, e espero que o tenha cumprido bem", afirma.

Nascida em Salvador, Marina começou a carreira aos 16 anos, meio por acaso, depois de fazer alguns testes sem compromisso. "Não acompanhava moda, só tinha um desejo imenso de conhecer lugares e pessoas diferentes", conta. Acabou fazendo sucesso no Brasil e no mundo graças a sua beleza exótica.

Ela tem 1,81 m de altura, olhos verdes e cabelos cacheados (dos quais cuida apenas com óleos naturais). Marina dispensa a maquiagem no dia a dia e aposta só na dupla hidratante + protetor solar. O seu principal segredo de beleza? "Gosto de produtos naturais, nada com o cheiro muito forte". Quando se trata de moda, a modelo se define como básica. Usa tênis na maior parte do tempo e prefere redes de fast fashion, como Urban Outfiters e Topshop, às marcas grifadas.

Após o fim das gravações - Leonor morre na primeira fase da novela -, Marina pretende continuar a carreira em Nova York, cidade em que mora e, segunda a própria, leva uma vida comum. "Faço mercado e pago contas como todo mundo", diz. "Não existe assédio, gosto de ir ao cinema e a museus." Ainda assim, que ninguém duvide que em breve seus olhos de onça voltem à TV.