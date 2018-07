De cara nova no escritório: como usar gravatas de maneira atual e elegante

Rodrigo Santoro em evento recente na Califórnia: terno e gravata azuis estão em alta Foto: REUTERS/Mario Anzuoni

Quem disse que produções formais precisam ser sempre iguais? Apesar de certeira, a combinação de terno preto e gravata vermelha merece ser variada. Isso porque, mais do que um símbolo obrigatório no dia a dia de quem trabalha no universo corporativo, a gravata é hoje uma peça de moda. "Trata-se de um dos poucos acessórios que o homem formal consegue adicionar ao seu visual, então é importante que ele funcione como um elemento que transmita e valorize características marcantes de quem o veste", afirma o alfaiate João Camargo, um dos mais requisitados de São Paulo.

Sua função inicial era outra: a gravata surgiu no século XVII, na França, para manter o pescoço fresco durante o calor (e, conta-se, para ser utilizada como guardanapo também). O modelo que conhecemos - mais longo e fino - data do século XX e desde então passa por altos e baixos. Pode-se dizer que este é um momento alto. Nas últimas semanas internacionais de moda masculina, as gravatas ganharam destaque em modelos bem estreitos, com cores e tecidos diferentes dos tradicionais. Montamos um guia simples e prático para você se atualizar e arriscar um pouco, sem correr o risco de errar.

A largura

Segundo o estilista Ricardo Almeida, que tem em sua lista de clientes atores globais e empresários poderosos, o modelo estreito, conhecido como slim, é o mais moderno. "Mesmo os homens mais tradicionais podem optar pelas gravatas finas”, afirma. "Elas acompanham perfeitamente ternos de corte justo e alongam a silhueta."

A gravata fininha, conhecida como "slim", deixa o terno mais descolado, como mostra Adrien Brody Foto: REUTERS/Danny Moloshok

A altura ideal

Recomenda-se que a ponta da gravata tradicional coincida com o início ou o meio da fivela do cinto. "Já o modelo fino deve ser usado um pouco mais curto, um centímetro acima do cós da calça", diz Ricardo Almeida.

Diferentemente da tradicional, a gravata estreita deve ser usada mais curta, um pouco acima do cós da calça. O modelo da foto veste Ricardo Almeida Foto: divulgação

As cores

Dá, sim, para fugir do preto, do vermelho, das bolinhas e das linhas diagonais sem arriscar demais. Para isso, aposte em tons de azul mais abertos, que combinam com ternos preto, marinho e cinza.Vale também trocar o vermelho por ferrugem ou laranja. "Opte por tecidos texturizados e com minidesenhos, que ficam entre o liso e o estampado", indica Almeida.

Quer variar sem errar? Inspire-se em Chris Pine e substitua o clássico vermelho por tons como ferrugem e laranja Foto: reprodução

Os materiais

Para João Camargo, neste quesito não adianta inventar. “As peças 100% seda têm caimento e qualidade indiscutíveis”, garante. Quem tem um estilo mais arrojado, pode aderir à tendência dos modelos "changeant", que muda de cor conforme o movimento graças ao seu tecido, feito com fios de diversos tons. Outra alternativa são as gravatas de jaquard, aquelas com desenhos em alto relevo. "Em ambos os casos, a gravata deve ser ainda mais estreita para não se destacar demais", afirma Camargo. "Recomendo que tenham de cinco a seis centímetros no máximo.”

Gravatas de jacquard são mais difíceis de combinar, mas nem por isso devem ser esquecidas. O modelo fica melhor em homens com estilo despojado, como Johnny Depp Foto: divulgação

A combinação

Quer inovar na medida certa? Aposte no terno azul acinzentado ou marinho + camisa branca, dupla que funciona com gravatas de cores variadas, como preto, laranja e vinho.