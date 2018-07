De cabeça quente: toucas são opções estilosas para o inverno

Além de serem uma opção para manter a cabeça protegida no inverno, as toucas arrematam produções femininas e, principalmente masculinas, com muito estilo. Foto: Reprodução/ Lookbook

Casacos, jaquetas, sobretudo, meias, luvas... O guarda-roupa de inverno não fica completo sem as toucas. Além de serem uma opção para manter a cabeça protegida no inverno, elas arrematam produções femininas e, principalmente masculinas, com muito estilo.

“A touca vem da cultura street e está relacionada à informalidade, mas há versões que ficam bem até em situações mais formais”, afirma Sergio Amaral, diretor de redação da revista L'Officiel Hommes. A dica para não fazer feio é apostar em modelos curingas, com cores neutras e lisas, sem texturas e feitos com linha fina. Na hora de montar o look, vale coordenar a cor da touca com a cartela do restante da produção, para o resultado não ficar over.

Também é possível, sim, usá-la com peças formais, como terno e gravata. “É claro que você deve conhecer o ambiente ao qual vai frequentar, mas ela dá um ar legal de ‘menino do Brooklyn’”, diz Amaral. E, ao contrário do chapéu, cuja etiqueta em geral recomenda que seja tirado da cabeça em ambientes fechados, a touca pode ser mantida. “Ela é como um cinto ou sapato, faz parte do visual”, diz Amaral.

Curadoria e seleção de peças: Stylight.