De atriz mirim a fashionista: a evolução de estilo de Bruna Marquezine

Atriz é conhecida por seus looks sensuais Foto: Instagram.com/BruMarquezine

Quem não lembra da Salete de 'Mulheres Apaixonadas'? Bruna Marquezine, que completa 22 anos nesta sexta-feira, 4, é um dos exemplos de celebridades que cresceram na mídia. Em 2002, quando tinha 7 anos, ela estreou na TV como parte do elenco do programa 'Gente Inocente', mas seu primeiro papel de sucesso foi na novela de Manoel Carlos um ano depois.

Ao longo desses 15 anos, o estilo de Bruna também evoluiu em frente às câmeras. A atriz já teve sua fase romântica, com saias rodadas e peças bem girlie, e também a hippie chic, com peças de franja e botas caramelo. Hoje, ela aposta nas tendências mais quentes do momento e mostra seu lado mais sensual em eventos formais.

Veja a evolução de estilo de Bruna Marquezine.