Da vovó: cordinhas de óculos são tendência entre os mais descolados

Influenciadora Maju Trindade é uma das adeptas da tendência Foto: Instagram/@majutrindade

A nova modinha entre os fashionistas veio direto do armário da vovó. A cordinha de óculos, que surgiu nos anos 1970, mas era muito usada nos anos 1980 e 1990, virou hit e é considerado o acessório mais descolado do momento.

Quem as trouxe de volta do fundo do baú foi o estilista da Balenciaga, Demna Gvasalia, que colocou versões repáginadas do fio na passarela da marca, e desde então, o acessório se tornou febre por ser, além de fashionista e retrô, prático e funcional.

Para usar, não existe regras. Modelos de correntes, como o da grife francesa, tecido ou pedraria fazem sucesso. O acessório pode ser enfeitado com estampas, bordados ou outros detalhes, combinando com óculos de vários modelos e estilos. Por aqui, inclusive, nasceram marcas especalizadas nas cordinhas, como Fio de Sol, O Fio, Com.Correntes e As Cordinhas, que recentemente lançou uma parceria com o site The Summer Hunter. Joalherias como Camila Klein e Swarovski também lançaram suas versões.

Veja como usar: