Crianças com estilo

Desde pequena elas já estão aprendendo tudo sobre moda Foto: Renato Leite

As crianças também tomaram conta dos corredores da SPFW nesta sexta-feira, 7, último dia do evento. Acompanhados pelos pais que estavam a trabalho ou de visita à tenda do Parque Cândido Portinari, eles mostraram que também tem muito estilo. Encontramos alguns tímidos e outros mais à vontade, que toparam mostrar todo o seu charme na nossa cobertura.

As mães, claro, tem muita participação nisso, mas garantiram que eles também gostam de opinar no seu visual.