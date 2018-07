Cortes de cabelo com a base reta são a tendência da vez

Kelly Piquet exibe o corte de cabelo com a base reta Foto:

Deixe o repicado de lado e esqueça aquele corte cheio de pontas assimétricas. A nova onda do mundo da beleza é apostar no reto, o básico dos básicos do universo capilar. Quer uma prova do fenômeno mundo afora? Dê uma olhada no cabelo de Olivia Palermo, Gwyneth Paltrow e Jennifer Aniston. No Brasil, personalidades como Grazi Massafera, Deborah Secco e a modelo Thairine Garcia já adotaram o corte. O cabeleireiro Marcos Proença explica que essa tendência é uma evolução natural. “O corte é o mais básico que existe. Ele ressurge geralmente após uma onda de cabelos repicados, como forma das mulheres se reinventarem mais uma vez”, explica o expert, que já fez o corte nas atrizes Giovanna Lancellotti e Flávia Alessandra.

Marcos Proença corta o cabelo da atriz Giovanna Lancellotti Foto:

O estilo é mais visto em mulheres de cabelo liso, que tem a textura ideal para manter o penteado em dia, mas Proença afirma que as cacheadas também podem garantir a produção com um pouco de cuidado. “No geral, mulheres com cabelos com volume médio e pouca ondulação são as mais favorecidas, mas quem tem muito volume pode desfiar levemente para controlar melhor o efeito.” Como o corte é leve, o melhor é mantê-lo no comprimento de chanel a médio, o famoso bob, na altura do ombro. “Muito longos podem ficar sem graça", comenta.

Quem já aderiu à onda foi a it-girl Kelly Piquet, que sempre foi fã confessa dos cabelos longos. “Sempre tive dúvida se um dia teria coragem de fazer um corte radical, mas entreguei meus fios à minha cabeleireira em Nova York, mesmo com frio na barriga”, conta Kelly, que ainda doou o cabelo para uma instituição que ajuda crianças com câncer quando abdicou do look Rapunzel. O estilo é despojado e permite brincar com as madeixas, seja com os sprays de volume, pomadas para modelar as pontas ou com produtos para dar movimento. “Com certeza a maior vantagem é que dá para brincar muito, são muitas opções de looks, e cada vez fica com uma cara diferente”, conta Kelly. Para quem quer cortar já, Proença dá a dica. “Antes de cortar, é bom conversar com o cabeleireiro, pesquisar várias imagens de referência e pensar que, se não gostar, é possível fazer um corte com efeito repicado depois, sem problemas.”