Converse e JW Anderson lançam nova coleção de tênis em parceria

Pela segunda vez, a marca britânica JW Anderson e a Converse reúnem forças para uma linha colaborativa de tênis. A coleção, intitulada Toy, conta com quatro modelos, dois de cano alto e dois de cano baixo – versões atualizadas do clássico Chuck 70, redesenhado pela Converse em 2013. Com efeito de "gloss", os sapatos de couro ganharam cores vibrantes e cadarços mais grossos, inspirados no revestimento marmorizado típico da arquitetura de São Francisco.

Para a marca de tênis, a parceria é resultado da obsessão de JW Anderson por colecionar arte. Além dele, nomes como Rei Kawakubo, Missoni e Virgil Abloh também já desenvolveram suas próprias adaptações do modelo. À venda a partir de hoje no e-commerce da Converse e em revendedores selecionados, a collab terá preços de 140 dólares (as opções de cano baixo) e 150 dólares (os de cano alto).

A seguir, confira todos os modelos da coleção Toy.