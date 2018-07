Conta no Instagram denuncia plágios na indústria da moda

Comparação entre look divulgado em 2017 pela estilista Mara Hoffman e foto da Céline de 2016 Foto: Instagram.com/@diet_prada

Já dizia o ditado que nada se cria, tudo se copia. Mas, às vezes, os estilistas podem levar a sério de mais esta máxima e trazer criações bem semelhantes a de outras marcas - intencionalmente ou não.

Assim nasceu a conta no Instagram Diet Prada (@diet_prada), criada pela designer Vika Gazinskaya e opelo artista plástico Brad Troemel, que mostra, lado a lado, peças parecidas de grifes diferentes. O nome é uma homenagem à grife italina, a qual eles consideram referência em inovação e criatividade, e diet faz alusão as copias, que são versões "mais leves" do que as originais.

"É um desperdício quando uma criação genuina é reduzida a um desleixo - e não estamos falando das redes de fast fashion, que possuem exatamente esse modelo de negócio", contaram os administradores da página ao portal norte-americano The Cut. "Estamos falando de estilistas e marcas que estão na posição de trazer algo novo, mas escolhem o caminho mais fácil ao 'criar' o que eles já sabem que está vendendo."

O Diet Prada expõe algumas das maiores grifes do mundo, como Gucci, Saint Laurent e Balenciaga, e já atraiu mais de 60 mil seguidores, que estão atentos aos plágios. Em um post recente, a página mostrou a semelhança entre um vestido da marca brasileira Skazi, usado pela blogueria Thássia Naves, com modelo da grife colombiana Andrés Pajón.

"Estamos ouvindo muito dos nossos fãs brasileiros sobre o problema de cópias em seu país. Infelizmente, a marca colombiana @andrespajon é a última vítima de réplica (feita em poliester barato) da @skazioficial, uma empresa que também está posicionada no mercado de luxo. Quando você não pode ter o mesmo look por um preço menor, compre o mesmo por... o mesmo valor? Para aumentar o insulto, a blogueira @thassianaves postou uma foto usando a copia para seus mais de 3 milhões de seguidores e provavelmente fez dinheiro com isso", dizia a legenda da foto.

E, é claro, que Vika e Troemel estão arrumando briga com grandes nomes da indústria. Quando eles postaram uma comparação entre display da Dolce & Gabbana e da Gucci, criado pelo artista plástico Trouble Andrew, e o próprio Stefano Gabbana comentou na publicação. "Queridos, faço este trabalho há 32 anos, fizemos sucesso nos anos 1990... então, se vocês são ignorantes e melhor que não digam nada sobre esta imagem... Gucci nos copiou de tantas maneiras possíveis e esta é uma delas... Por favor peça desculpas para mim", escreveu o designer. Além de não se desculpar, a página também colocou à venda uma camiseta com a estampa da frase do estilista (please say sorry to me).