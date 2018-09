Conheça Shudu Gram, a primeira supermodelo digital do mundo

Modelo é uma animação digital criada pelo fotógrafo Cameron-James Wilson Foto: Instagram.com/Shudu.gram

Com 47 mil seguidores no Instagram, Shudu Gram costuma compartilhar fotos de editoriais, campanhas e até looks do dia. Mas uma coisa a diferencia das modelos comuns: ela não existe. Ela foi criada pelo fotógrafo Cameron-James Wilson por meio de animação digital em 3D.

O perfil começou a ficar famoso após ter uma foto compartilhada pelo perfil da Fenty Beauty, marca de maquiagem da cantora Rihanna, e internautas começaram a questionar se aquela modelo não seria “perfeita demais”. Foi quando Wilson admitiu que Shudu era um trabalho seu e uma maneira de expressar sua criatividade.

“Ela é minha criação, a obra de arte em que estou trabalhando no momento”, contou ele ao site bazaar.com. “Ela não é real, mas representa muitas das modelos de verdade. Existe um grande movimento de exaltar tops negras, e ela as representa e foi inspirada nelas.”