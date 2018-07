Conheça os tratamentos que as artistas e blogueiras fazem para estimular o crescimento dos cabelos

Day moon é o tratamento escolhido pela atriz para estimular o crescimento do cabelo. O pacote, que reúne o bordado e o laser a frio, é oferecido durante o período de lua cheia. Segundo a especialista em tratamentos naturais do Spa Dios, Renata Souza, a técnica é uma das mais procuradas pelas atrizes e blogueiras. "Conseguimos medir o resultado do day moon de maneira prática. O procedimento faz com que os fios cresçam 1,8 cm em um mês. Normalmente, o cabelo cresce menos de um centímetro mensalmente", diz Renata

Local: SpaDios

Preço: a partir de R$ 480

Foto: Ramón Vasconcelos/ Globo