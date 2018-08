Conheça os jogadores mais estilosos da Copa do Mundo 2018

Paul Pogba, da França, em look da Louis Vuitton x Supreme Foto: Instagram/@paulpogba

Eles são estrelas em campo, mas merecem destaque também por suas escolhas fora dos gramados. Nesta edição da Copa do Mundo, não faltam jogadores cheios de estilo – dos mais básicos aos fãs das grifes do momento – que têm dado boas lições de como fugir do visual esportivo tradicional.

Conheça nossos dez favoritos a seguir:

Jannik Vestergaard - Dinamarca

O zagueiro da seleção dinamarquesa sabe bem como misturar peças de alfaiataria a tênis descolados. Peças como jaquetas bomber e calças skinny com a barra encurtada são recorrentes em seus looks, que são básicos sem abandonar o estilo.

Uma publicação compartilhada por Jannik Vestergaard (@jannikvestergaard) em 27 de Jan, 2016 às 1:19 PST

Yann Sommer - Suíça

O goleiro da Suíça consegue transformar o combo jeans, tênis e camiseta em um visual interessante, apostando em itens com modelagem atual e mais ajustada ao corpo. As jaquetas de couro – em cores variadas – são peça-chave do guarda-roupa do atleta.

Uma publicação compartilhada por Yann Sommer (@ysommer1) em 14 de Set, 2017 às 12:59 PDT

Uma publicação compartilhada por Yann Sommer (@ysommer1) em 2 de Out, 2017 às 11:05 PDT

Neymar Jr. - Brasil

O estilo ousado e alegre do atacante brasileiro também é digno de nota. Grifes como Louis Vuitton, Balmain e Supreme estão entre as favoritas de Neymar, que adora looks de streetwear e foge do óbvio nas escolhas em premiações e eventos.

Uma publicação compartilhada por Nj neymarjr (@neymarjr) em 29 de Set, 2017 às 1:59 PDT

Uma publicação compartilhada por Nj neymarjr (@neymarjr) em 28 de Set, 2017 às 3:19 PDT

Paul Pogba - França

O meia francês é outro fã de grandes grifes, como Supreme e Off-White, e sabe usá-las como poucos no dia a dia. Pogba não tem medo de cores vibrantes nem de modelagens inusitadas – pense em jaquetas de tons vibrantes, tênis recém-lançados e acessórios extravagantes, como bandanas e óculos de sol com lentes coloridas.

Uma publicação compartilhada por Paul Labile Pogba (@paulpogba) em 18 de Mar, 2018 às 10:40 PDT

Uma publicação compartilhada por Paul Labile Pogba (@paulpogba) em 26 de Abr, 2018 às 6:34 PDT

Samuel Umtiti - França

O zagueiro francês segue um estilo menos rebuscado do que o de seu colega de time, mas investe em poucas e boas peças-chave que modernizam suas produções, como uma jaqueta bomber de couro bicolor ou um moletom rosa millennial.

Uma publicação compartilhada por Samuel Umtiti (@samumtiti) em 24 de Mai, 2018 às 12:09 PDT

Kylian Mbappé - França

Completando o trio fashionista da seleção francesa, o zagueiro é mestre em colocar itens do streetwear em looks sofisticados. Sempre com sneakers descolados, ele combina uma calça esportiva a uma camisa social, por exemplo, de um jeito jovem.

Uma publicação compartilhada por Kylian Mbappé (@k.mbappe29) em 19 de Mar, 2018 às 10:43 PDT

Rúrik Gislason - Islândia

Apesar de estar entre os mais básicos da lista, o jogador da seleção da Islândia sabe bem como escolher peças com bom caimento e uma paleta de cores neutra, mas interessante.

Uma publicação compartilhada por Rurik Gislason (@rurikgislason) em 18 de Jun, 2017 às 11:41 PDT

Uma publicação compartilhada por Rurik Gislason (@rurikgislason) em 9 de Fev, 2015 às 5:41 PST

Jérôme Boateng - Alemanha

O zagueiro alemão tem uma coleção e tanto de acessórios – especialmente de óculos de sol, com lentes coloridas, espelhadas e formatos diferentões. Boateng veste sempre marcas como Givenchy e Off-White, e deixa fashionista até o mais simples dos moletons.

Uma publicação compartilhada por Jerome Boateng (@jeromeboateng) em 29 de Jan, 2018 às 4:24 PST

Uma publicação compartilhada por Jerome Boateng (@jeromeboateng) em 24 de Mai, 2018 às 8:26 PDT

Raheem Sterling - Inglaterra

Sterling é possivelmente o nome mais cool desta lista. Fugindo do guarda-roupa padrão dos jogadores de futebol, o atacante inglês prefere boas peças de alfaiataria ao look com roupas esportivas. Quer se inspirar no estilo do atleta? Invista em calças xadrez, blusas de gola alta e em uma jaqueta estampada.

Uma publicação compartilhada por Raheem Sterling x (@sterling7) em 14 de Mai, 2018 às 1:39 PDT

Uma publicação compartilhada por Raheem Sterling x (@sterling7) em 23 de Abr, 2018 às 2:19 PDT

Kevin Trapp - Alemanha

Namorado de Izabel Goulart, o goleiro alemão parece ter recebido boas dicas de moda da modelo brasileira. Minimalista, Kevin Trapp prefere roupas clássicas, como um casaco de alfaiataria e calças pretas com modelagem reta.