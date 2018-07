Conheça o Menswear Dog, o cachorro fashion que faz sucesso na internet

Bodhi, o cão modelo mais conhecido como "Menswear Dog", sucesso na internet Foto: David Fung & Yena Kim/The New York Times

O novo rosto no mundo da moda masculina é, na verdade, um focinho. Vestido com roupas em tamanho extra pequeno, Bodhi está no auge da fama como um cão modelo, mais conhecido na internet como “Menswear Dog”. Há dois anos, os donos do cachorro da raça Shiba Inu decidiram vesti-lo com camisa, gravata e cardigã. Era só uma brincadeira, mas ao ver como Bodhi se iluminou diante da câmera, decidiram combinar dois amores na internet: moda e bichos. Criaram então um Tumblr, que viralizou e se transformou no livro “Menswear Dog Present the New Classics” (“Cachorro modelo apresenta novos clássicos”, tradução livre, sem edição no Brasil).

Seu perfil no Instagram já tem mais de 200 mil seguidores e as fotos com looks de estilo variados renderam a Bodhi o título de "cão mais estiloso do planeta". Em uma sessão de fotos exclusiva para o jornal americano The New York Times, Bodhi apresenta roupas de festa para homens de diversos estilos. Confira na galeria.

Tradução de Terezinha Martino