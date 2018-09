Conheça marcas nacionais de cosméticos que têm os valores da nova geração

Outro pilar da Oh! Maria é a diversidade Foto: Divulgação/Lola Cosmetics

Esqueça os baby boomers, hoje em dia quem tem o poder de compra são os millennials, os nascidos entre 1979 e 1995, e as marcas estão focando cada vez mais em agradar esta geração. Hoje, o público alvo (e também o mais difícil de agradar) é principalmente o chamado young millennial, aqueles que possuem entre 19 e 25 anos. São jovens movidos por causas, ligados em política, preocupados com o meio-ambiente e bem-estar animal e que procuram gastar o seu dinheiro com produtos que conversem com os seus valores. Segundo estudo do Google BrandLab, 58% deles preferem comprar de marcas que falem com eles através de seus interesses.

"Eles querem se sentir representados, e cobram isso das marcas", conta Adriana Godinho, fundadora da Up2You. Conheça a seguir marcas nacionais que levam estes valores millennials em seu DNA.

Ametsa

"Estava insatisfeita com as marcas que tinham no mercado", conta Isabelle Gantus, que fundou a Ametsa em 2017, quando tinha 17 anos. "Vários pontos não me agradavam, como preços altos, produtos utilizados nas fórmulas, mas o principal é que sou contra testes em animais." Assim nasceu a marca, que, segundo Isabelle, dá voz para quem não tem.

Além de ter produtos veganos, a Amesta (que significa sonho na língua basca) tem ações para ajudar quem precisa. Por exemplo, 10% do lucro dos batons é doado a ONGs de animais de rua. Entre os planos da millenial Isabelle estão o de fazer embalagens refil, que evitam a produção de lixo e diminuem a poluição na fabricação de novos recipientes.

Simple Organic

A maternidade e o futuro da sua filha, Maya, foram os impulsos para a jornalista Patrícia Lima criar a Simple Organic. "O consumo sem consciência passou a me incomodar, e decidi que faria a minha parte", conta. "Essa decisão era fundamental para que percebesse o mundo através das necessidades da natureza e do ser humano, e não mais através do ritmo ditado pelo mercado de consumo."

A marca é dividida em dois pilares, as maquiagens orgânicas, que possui itens como batom, pigmento, delineador e máscara de cílios, e a linha wellness, que tem sabonete, hidratante e máscara de argila. A Simple Organic possui certificação Ecocert, que garante que 95% da matéria-prima utilizada é de origem natural e que eles não usam elementos geneticamente modificados nem ingredientes sintéticos como parabenos, petrolatos, parafina, silicone e sulfatos.

Up2You

Após sair do mercado financeiro, onde trabalhava, Adriana Gominho queria trabalhar em alguma coisa que tivesse um propósito. No mesmo ano, descobriu um câncer e começou a procurar cosméticos naturais. "Pesquisei o mercado lá de fora, e vi que ingredientes como o parabeno são proibidos por lá", conta. Assim surgiu a Up2You, uma marca de produtos para o cabelo e o corpo que se define como livre: livre de sal, parabenos, óleos minerais e ingredientes que podem fazer mal a saúde.

Os produtos são feitos de matérias primas naturais, como proteínas da amêndoa e do arroz, e nacionais, como óleo de castanha do Brasil e as embalagens são produzidas com matérias-primas que geram menos resíduos na natureza. A marca é vegana e não realiza testes em animais ("abominamos esse tipo de coisa. Lugar de bicho é na natureza e não em shampoos", diz o site).

Oh! Maria

A Lola Cosmetics, marca de cabelos que vende a ideia de que a vida deve ser divertida e cheia de sorrisos, com embalagens coloridas e cheias de bom humor, lança agora mais um braço, a Oh! Maria, especializada em maquiagem vegana com batons, lápis, sombras, pó para contorno, iluminadores e blush - tudo livre de derivados de animais, parabenos, sulfatos, óleo mineral e silicones insolúveis.