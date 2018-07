Conheça filmes e séries de moda para ver na Netflix

Jaquetas bomber. Camisetas com número, como as de basquete. Tênis incorporados no visual do dia a dia. Visual todo jeans. Todas essas tendências conhecidas como moda de rua, que tomaram as passarelas e vitrines dos principais centros comerciais do mundo, nasceram no mesmo lugar: nos guetos dos Estados Unidos, com o movimento Hip Hop. No documentário, nomes como Kanye West e P. Diddy contam como as roupas usadas pelos negros norte-americanos ganharam status fashion.

Foto: Divulgação