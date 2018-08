Conheça as novidades em óculos de sol e grau para 2018

Gigi Hadid estrela a campanha de sua própria coleção de óculos Foto: Divulgação/ Vogue Eyewear

Lentes coloridas, armações com inspiração esportiva e o clássico aviador em versão atualizada são algumas das principais tendências para os óculos da temporada. Entre os modelos que acabam de chegar às lojas, estão também novidades tecnológicas e funcionais, como as lentes polarizadas e as hastes flexíveis.

Na galeria, confira nossa seleção de modelos de sol e de grau que prometem conquistar os fashionistas nos próximos meses.