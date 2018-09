Conheça as modelos estreantes do desfile da Victoria's Secret, em 2018

A top baiana Adriana Lima, uma das Angels brasileiras presente no elenco do desfile da Victoria's Secret que deve acontecer no fim do ano Foto: Aly Song/Reuters

O desfile anual da Victoria's Secret é sempre uma megaprodução, com apresentações ao vivo dos cantores do momento e as mais belas mulheres do mundo desfilando de lingerie.

Neste ano, o local e a data da apresentação, que habitualmente é exibida na TV em dezembro, ainda não foram divulgados. O que se sabe até agora é que são poucas brasileiras já confirmadas. Apenas Barbara Fialho e Gizele Oliveria, além das 'angels' Lais Ribeiro e Adriana Lima estão certas no elenco da apresentação.

Além disso, o casting de modelos deve ser mais diverso com participações, como a de Winnie Harlow, a primeira modelo com vitiligo a pisar na passarela da VS. Conheça mais sobre as 18 estreantes do Victoria's Secret Fashion Show 2018 na galeria a seguir.