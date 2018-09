Conheça as 10 mulheres mais poderosas da moda brasileira

Gisele Bündchen tem 23 anos de carreira e mais de 500 capas de revista em seu currículo Foto: JF Diorio/Estadão

Elas são líderes no setor, estão no topo da pirâmide em suas respectivas áreas, superpoderosas e bem-sucedidas. Com o ensejo do Dia Internacional da Mulher, o E+ elenca as 10 mulheres mais influentes da moda brasileira. Confira.

Adriana Bozon

Diretora de branding do grupo InBrands

Com mais de 20 anos de experiência na Ellus, marca que completou 45 anos em 2017, Adriana Bozon (@adrianabozon) é uma das grandes responsáveis pela identidade urbana, rocker e transgressora da grife, onde começou como trainee. Hoje a diretora de branding do grupo InBrands, o conglomerado que, além da Ellus, é gestor de marcas como Bobstore, Richards, Salinas e VR. Interessada pelo lado B da moda, Adriana ajudou a trazer frescor para a indústria com seu estilo rock ‘n’ roll. Agora, ela tem o desafio de levar adiante o know-how da Ellus para as outras grifes do grupo.

Há mais de 20 anos na Ellus, Adriana Bozon é hoje diretora de branding do grupo InBrands Foto: Imagem cedida de arquivo pessoal

Ana Isabel Carvalho Pinto

Diretora de Planejamento Estratégico do grupo Icomm, formado por Shop2gether e o OQVestir

Esta paulistana (@aicarvalhopinto), formada em Administração pela ESPM com Master Business em Marketing no IBMEC, é a mulher à frente do planejamento do grupo que comanda os e-commerces Shop2Gether, de perfil de luxo, e OQVestir, com preços mais acessíveis, que faturaram R$ 160 milhões em 2017. Entre suas atribuições está traçar planos de marketing e fazer a curadoria de novas marcas, uma coisa que a empolga bastante. “Estou em uma fase novos designers”, assume ela, citando as marcas Neriage, Wymann, Baum & Haut, Bitti Colares e Paola Vilas como suas favoritas do momento. O maior desafio no dia a dia? “Ser ouvida no meio de uma diretoria de quatro homens”, diverte-se. “Eles seguem a linha racional e eu, além disso, também o emocional”. A influência da empresária, entretanto, vai além da moda. Ela usa seu poder para engajar a empresa em uma série de propósitos sociais. “Tem que ter sentido em tudo o que fazemos. Se eu tenho a oportunidade de ajudar, por que não?”, fala. Entre as ações do tipo, a que mais a marcou foi numa incursão pelo interior da Paraíba em que ajudou a perfurar poços artesianos em regiões onde quase não há acesso à água, um projeto do Love2gether do qual é embaixadora.

Ana Isabel Carvalho Pinto é diretora de Planejamento Estratégico do grupo Icomm Foto: Francisco Meinberg/Divulgação

Andressa Salomone

Estilista e consumidora de luxo

Estilista formada em moda pelo Istituto Europeo di Design, Andressa Salomone (@andressasalomone) é uma das mais paparicadas clientes das marcas de luxo internacionais. Apaixonada por moda tem mais de uma dezena de cachorros batizados com nomes de ícones, como Birkin (a bolsa Hermès), Miuccia (Prada) e Dior, conta com uma valiosa coleção de bolsas de grife, além de itens de colecionador, como uma prancha de surfe Chanel. Não à toa é convidada de honra das marcas que consome. Foi uma das poucas brasileiras a ser levada para assistir ao desfile da Chanel, em Cuba, e está em jantares e eventos ultraexclusivos de marcas como a Dolce & Gabbana e Louis Vuitton. A marca que comanda e que carrega seu nome, fez fama com uma espécie de moletom-couture, e com megadesfiles em locações como o topo do Conjunto Nacional, onde fez nevar no fim de 2017.

Camila Coutinho

Blogueira de moda

Camila Coutinho (@camilacoutinho) começou o blog Garotas Estúpidas em 2006, quando ainda era estudante de moda. De lá para cá, a pernambucana se consolidou como uma das principais blogueiras de moda do Brasil, acumulando mais de 2,3 milhões de seguidores no Instagram. Com uma linguagem acessível e bem-humorada, Camila ficou conhecida por falar tanto das marcas de luxo quanto das redes de fast fashion em suas postagens. Em 2017, ela entrou para a lista das 500 pessoas mais influentes da moda em todo o mundo, publicada pelo Business of Fashion, um dos portais mais importantes da indústria. Além de Camila, apenas outros oito brasileiros apareceram na seleção.

Costanza Pascolato

Empresária e consultora de moda

Ícone da moda brasileira, Costanza Pascolato (@costanzapascolato2g) é um dos nomes mais queridos e influentes da indústria. A empresária e consultora de moda, que veio da Itália para o Brasil aos cinco anos, assumiu em 1987 o comando da Santaconstancia, tecelagem fundada por seus pais na década de 1940. Até hoje, a empresa é uma das maiores do ramo têxtil, e fornece tecidos para alguns dos maiores estilistas do país. Aos 78 anos de idade, Costanza tem 519 mil seguidores no Instagram, assina uma coluna na revista Vogue e mantém também um blog veiculado ao e-commerce Shop2gether. Em seu currículo, a "papisa da moda" - título dado a ela pela jornalista Joyce Pascowitch - tem também três livros publicados: O Essencial (1999), Confidencial – Segredos de Moda, Estilo e Bem-Viver (2009) e Meu Caderno de Estampas (2015).

Daniela Falcão

CEO da Edições Globo Condé Nast

Na moda contemporânea brasileira, a jornalista Daniela Falcão (@danielafalcao1) virou lenda, ‘mitou’. Exigente, obstinada, explosiva e workaholic, Daniela ocupou o posto de diretora de redação da Vogue Brasil por 10 anos. Hoje é CEO da EGCN e tem sob seu guarda-chuva as revistas Vogue, Glamour, GQ, Casa Vogue e Cidade Jardim. “A grande adaptação que tive que fazer no comando foi garantir não apenas a qualidade e a sofisticação dos produtos, mas também atingir os resultados porque por muito tempo gestores homens foram vistos como mais eficientes nesse quesito”, conta Daniela. ”Hoje meu desafio é paradoxal. É romper os estereótipos por todos os lados. É poder garantir que um homem vai ter uma carreira de sucesso também num título feminino, incluir aposentados e formar uma composição étnica mais variada”, avalia Daniela, cuja história será tema de um documentário dirigido pela jornalista Maria Prata.

Daniela Falcão é CEO da Edições Globo Condé Nast Foto: Iara Morselli/ AE

Erika Jereissati

Vice-presidente de Mix e Varejo do Grupo Iguatemi

A chave do sucesso de qualquer shopping center está no mix de lojas que oferece em seus corredores. Por isso, o Iguatemi faz tanto sucesso em São Paulo e em outras 17 praças no País. À frente desse quebra-cabeça de lojas fundamentais e vitrines desejáveis do grupo Iguatemi está Erika Jereissati, vice-presidente de Mix e Varejo do Grupo, do qual o irmão Carlos Jereissati é o presidente. Nessa curadoria de marcas entram medalhões do mercado global, como Cartier, Hermès e Saint Laurent, além de jovens marcas de relevância do mercado brasileiro, como À La Garçonne, A. Niemeyer e Egrey. Sua curadoria sensível e estratégica, ajuda a reunir mensalmente só no Iguatemi São Paulo cerca de 1,1 milhão de pessoas em torno das mais de 300 lojas, 50 delas de marcas de luxo internacional.

Erika Jereissati é vice-presidente de Mix e Varejo do Grupo Iguatemi Foto: Marina Malheiros/Divulgação

Gisele Bündchen

Modelo e ativista

Uma das modelos mais importantes de todos os tempos, Gisele Bündchen (@gisele) continua a fazer história em seus mais de 20 anos de carreira. Aposentada das passarelas desde 2015, ela segue fotografando campanhas de moda e filmando para publicidade, ganhou uma publicação retrospectiva de seus 20 anos editada pela Taschen, e em breve lançará um livro de memórias e autoajuda. Gisele continua a estrelar campanhas e capas de revista (já são mais de 500, consagrando a gaúcha como a terceira personalidade feminina da história a estampar mais capas, atrás apenas de Princesa Diana e Britney Spears. Os números impressionam: entre 2004 e 2016, ela foi eleita pela revista Forbes como a modelo a mais bem paga do mundo, com uma fortuna avaliada em 150 milhões de dólares. Em 2013, também pela Forbes, ela foi considerada uma das 100 mulheres mais poderosas do mundo. Hoje, Gisele se dedica também ao ativismo social, em especial às causas ambientais, fazendo doações para projetos de proteção à Floresta Amazônica e para o “Energia Sustentável para Todos”, da Organização das Nações Unidas (ONU).

Ready! Pronta! Uma publicação compartilhada por Gisele Bündchen (@gisele) em 1 de Mai, 2017 às 3:06 PDT

Marina Ruy Barbosa

Atriz e influenciadora

Protagonista da atual novela das sete da Rede Globo, "Deus Salve O Rei", Marina Ruy Barbosa (@marinaruybarbosa) é a artista da Globo favorita da moda. Com mais de 23 milhões de seguidores no Instagram e grande poder de influência, ela foi a celebridade com maior número de aparições na TV aberta em 2016, segundo ranking da Controle da Concorrência, que monitora o mercado publicitário brasileiro. Está na capa da edição de março da revista Vogue, estrela a mais nova campanha da Colcci (ao lado de Cauã Reymond) e caiu nas graças até de grifes internacionais, como a Dolce & Gabbana para a qual desfilou em 2017.

Natalie Klein

Fundadora da NK Store

A mulher à frente da mais importante multimarcas de luxo paulistana, Natalie Klein (@natalie_klein_duek) fundou a multimarcas que leva suas iniciais, a NK Store, quando tinha apenas 20 anos. Hoje, 21 anos depois, a loja recém-inaugurada em São Paulo segue com uma seleção apurada de peças para uma clientela em busca de um luxo menos ostensivo. Entre os produtos comercializados ali, os de Balmain, Chloé, Givenchy, Proenza Schouler e Stella McCartney. Neta do fundador das Casas Bahia, ela acaba de voltar de um período nada sabático de três anos, durante o qual morou em Nova York e estudou em Harvard, como revela a coluna Direto da Fonte.