Conheça a sul-sudanesa recordista de desfiles na última temporada de moda

Shanelle é a estrela da campanha primavera/verão 2018 da Alexander McQueen Foto: Jamie Hawkesworth/ Alexander McQueen/ Divulgação

Na última temporada de moda, que começou nodia 8 de fevereiro, em Nova York, e acabou no dia 6 de março, em Paris, uma modelo em especial se destacou: a sudanesa Shanelle Nyasiase, que participou de 42 desfiles, sendo 23 deles das marcas consideradas as mais importantes do circuito, como Gucci, Marc Jacobs, Versace e Tom Ford. Este foi o recorde de participações no chamado mês fashion.

A sul-sudanesa, que nasceu na Etiópia e foi criada no Quênia, foi descoberta pelo fotógrafo Daniele Tamagni enquanto fazia um curso para se tornar comissária de bordo, já que ser modelo nunca foi sua ambiçã - ela sonhava em ter um emprego em que pudesse viajar pelo mundo, como revelou em entrevista ao portal Models.com.

Shanelle tem 21 anos e é uma das modelos em ascensão do momento Foto: Alejandro Sonoro/ Jean-Paul Goulde/ Divulgação

Hoje, aos 21 anos, Shanelle é uma das promessas do mundo da moda, e, além da sua participação de destaque nas semanas de moda de Nova York, Londres, Milão e Paris, ela também estrela as campanhas atuais da rede de fast fashion H&M e da grife Alexander McQueen, além de estampar a capa da revista Dazed. Em 2017, ela foi a eleita a modelo africana do ano pela premiação Abryanz Style and Fashion Awards (ASFA).