Conheça a primeira miss com Síndrome de Down dos Estados Unidos

Mikayla já havia ganhado o concurso Minnesota Miss Amazing em 2015 Foto: Instagram.com/@mikholmgren_inspiring_others

O Miss Universo 2017 ocorreu no último domingo, 26, mas as candidatas da proxima edição do concurso já estão sendo selecionadas pelo mundo todo. Uma delas, a norte-americana Mikayla Holmgren, entrou na competição quebrando barreiras.

Candidata pelo estado de Minnesota, a jovem é a primeira Miss norte-americana portadora da Síndrome de Down.

"Fiquei chocada, chorei muito", contou a jovem de 22 anos ao portal Buzzfeed News. "Eu fui de uma candidata de concursos para meninas com necessidades especiais ao maior concurso de beleza do mundo."

Antes de vencer o Miss Minesota, Mikayla ganhou, em 2015, o Minnesota Miss Amazing, um concurso para mulheres com deficiências.