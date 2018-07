Conheça a nova geração de bases leves que deixam a pele natural

Make natural e leve é tendência Foto: Reprodução stylecaster/ Jill Stuart

Natural é a palavra de ordem do momento quando se trata de maquiagem. O visual estilo "acordei assim", com pele leve e iluminada, aparece na maior parte das passarelas internacionais e desponta também como tendência entre os maquiadores. Para conseguir esse efeito, o primeiro passo é escolher a base certa. "A maior parte das marcas de cosméticos tem pelo menos uma base leve, que uniformiza a cor e disfarça pequenas imperfeições", diz o maquiador Jimmy Paladino, do salão Marcos Proença, em São Paulo. Entre as preferidas do expert, está a Face & Body, um sucesso da M.A.C, que possui textura bem líquida e, como o nome diz, foi criada para ser usada no rosto e no corpo.

A Face and Body, da M.A.C (R$ 149), é bem líquida, enquanto a Sheer Glow, da Nars (R$ 215), tem cobertura mais densa e cobre imperfeições sem pesar Foto: Divulgação

"A escolha da base, porém, depende do tipo de pele e do que a pessoa quer disfarçar", diz Jimmy. "Quem tem muitas manchas e espinhas pode optar por um produto que cobre mais e, mesmo assim, mantém o aspecto natural." Densa e luminosa, a Sheer Glow, da Nars, garante o efeito. Ainda que sejam levíssimas, o ideal é usar bases apenas à noite ou em ocasiões especiais. No dia a dia, o ideal é alterná-la com BB ou CC creams, que hidratam e tem fator de proteção solar.