Conheça a modelo com síndrome de Down que é destaque na semana de moda de NY

A australiana estreou em 2015 nas passarelas internacionais Foto: Instagram/@madelinesmodelling

São três anos de carreira, mais de 60 desfiles e participações em três das mais importantes semanas de moda do mundo – Nova York, Londres e Paris. A trajetória de Madeline Stuart impressiona. A australiana de 21 anos é a primeira modelo profissional com síndrome de Down do mundo, e, na atual temporada de primavera/verão 2019, segue se destacando nas passarelas. Em NY, ela já desfilou para grifes como Nonie, House of Byfield e Lulu et Gigi; e segue depois para a semana de moda de Londres.

Sua trajetória começou em 2015, depois de emagrecer 23 quilos devido a questões médicas. A imagem, então, viralizou e Madeline começou a ser convidada para modelar – ofício com o qual já sonhava. “Ela não precisa se preparar, ela sempre esteve pronta. Ela ama a passarela”, diz sua mãe, Rosanne Stuart, em entrevista ao WWD.

Como a top tem capacidade de expressão oral limitada, é Rosanne quem administra sua carreira e a acompanha em todos os compromissos profissionais. “Ela entende completamente o que as outras pessoas estão dizendo. Estou aqui apenas para garantir que ninguém leve vantagem em cima dela e que sua mensagem para o mundo seja contada da maneira certa”. A mãe também faz questão de que a filha receba o mesmo que outras modelos para participar dos desfiles. “Não é diversidade e ajudar a mudar o mundo se não formos pagas como todas as outras”, afirma ela.

A trabalho, Madeline já viajou para países como China, Rússia e Emirados Árabes. Hoje, ela tem mais de 185 mil seguidores no Instagram, onde divulga cada um de seus papéis como modelo. Em 2017, ela lançou na semana de moda de Nova York sua própria coleção da roupas, intitulada 21 Reasons Why – em referência ao cromossomo 21, cuja cópia extra é responsável pela síndrome de Down.

Recentemente, a australiana foi ainda eleita pela revista Nylon como um dos 25 nomes da Geração Z que estão transformando o mundo da moda.