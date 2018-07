Conheça a moda de Palermo Soho, um dos bairros mais descolados de Buenos Aires

Palermo Soho é um dos bairros mais modernos de uma das capitais mais descoladas da América do Sul, Buenos Aires. Seja para dar uma volta pelos cafés, bares ou ir às compras em alguma das lojas que vendem roupas de estilistas locais, quem circula por lá costuma cuidar bem do visual, cada qual com um estilo marcante. Para mostrar um pouco do clima local, a atriz e it-girl argentina Calu Rivero deu uma volta no bairro e registrou alguns looks inspiradores. Veja no vídeo.



A moda nas ruas de Palermo Soho