Conheça a menina que se transforma em diversas princesas da Disney por meio da maquiagem

Melody já se fantasiou de Pequena Sereia, de Branca de Neve e de Cinderela Foto: Instagram/ @melodysprincesslife

A norte-americana Melody Ricketts tem um emprego inusitado: ela é princesa da Disney. Vivendo em Los Angeles, a menina de 22 anos ganha a vida sendo atração de festas infantis. O que é impressionante, de fato, é em quantas princesas diferentes ela consegue se transformar com a ajuda de maquiagem, perucas e lentes de contato.

Melody possui mais de 20 mil seguidores no Instagram, rede em que compartilha o seu dia a dia como princesa. Elsa e Anna, de Frozen; Bela, da Bela e a Fera; Aurora, da Bela Adormecida e Cinderela, do filme homonimo, são apenas alguns de seus personagens. De vez em quando, ela também posta alguns vídeos cantando músicas tema da Disney.

Aproveitando o sucesso de suas mídias sociais, recentemente, Melody criou um canal no Youtube no qual ela divide o passo a passo de como conseguir o visual de cada princesa. Até agora, são 3 vídeos postados, junto com alguns covers que ela faz em seu tempo livre. Confira!